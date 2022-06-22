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На россиян в Германии заводят дела за вывоз брендов из Евросоюза

robot 22-06-2022, 20:30141Новости
На россиян в Германии заводят дела за вывоз брендов из Евросоюза
В аэропортах Германии у граждан РФ изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет (Tax free) и возбуждают дела о попытке незаконного ввоза в Россию санкционных товаров. Об этом пишет The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов).

«В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она пыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой счет», — пишет издание.

По словам россиянки, офицер, оформляющий вычет, объявил об изъятии покупки и возбуждении дела о попытке незаконного ввоза в РФ предметов роскоши.
Эксперты рассказали еще о нескольких случаях изъятия у россиян люксовых брендов. Так, два подобных инцидента произошли во Франкфурте и аэропорту Берлина.

«Мы советуем российским клиентам ни в коем случае не пытаться получить возврат НДС под риском лишиться не только покупки, но и права въезда в ЕС», — рекомендовал консультант.
Новости в Мире - Сегодня, 19:46 100

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