На россиян в Германии заводят дела за вывоз брендов из Евросоюза



«В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она пыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой счет», — пишет издание.





«Мы советуем российским клиентам ни в коем случае не пытаться получить возврат НДС под риском лишиться не только покупки, но и права въезда в ЕС», — рекомендовал консультант.

