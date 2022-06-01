Часть Луганска осталась без воды. Когда возобновят водоснабжение



«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса Луганска с 19:00 22 июня вода будет подаваться со сниженным давлением.

Возможны перебои в водоснабжении следующим потребителям:

кварталы Шевченко,

Димитрова,

Алексеева,

Героев Брестской крепости,

Еременко,

городок Щорса,

улицы 50 лет образования СССР,

Челюскинцев,

Оборонная, 20а», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» предупредила о возможных перебоях в подаче воды части кварталов и улиц Луганска из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«Лугансквода» планирует завершить работы и возобновить стабильное водоснабжение к утру 23 июня.Удобный город - 22 июня 2022 79