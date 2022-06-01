Часть Луганска осталась без воды. Когда возобновят водоснабжение
«Лугансквода» предупредила о возможных перебоях в подаче воды части кварталов и улиц Луганска из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса Луганска с 19:00 22 июня вода будет подаваться со сниженным давлением.
Возможны перебои в водоснабжении следующим потребителям:
кварталы Шевченко,
Димитрова,
Алексеева,
Героев Брестской крепости,
Еременко,
городок Щорса,
улицы 50 лет образования СССР,
Челюскинцев,
Оборонная, 20а», — говорится в сообщении.
«Лугансквода» планирует завершить работы и возобновить стабильное водоснабжение к утру 23 июня.
Удобный город - 22 июня 2022 79
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса Луганска с 19:00 22 июня вода будет подаваться со сниженным давлением.
Возможны перебои в водоснабжении следующим потребителям:
кварталы Шевченко,
Димитрова,
Алексеева,
Героев Брестской крепости,
Еременко,
городок Щорса,
улицы 50 лет образования СССР,
Челюскинцев,
Оборонная, 20а», — говорится в сообщении.
«Лугансквода» планирует завершить работы и возобновить стабильное водоснабжение к утру 23 июня.
Удобный город - 22 июня 2022 79
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