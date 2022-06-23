В Луганск дозвониться нельзя. Сбой в работе мобильной сети «Лугаком»



«На оборудовании «Лугаком» произошла авария, в результате которой может наблюдаться частичное прерывание сервисов мобильной связи. В текущее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.



Авария на оборудовании привела к сбоям в работе сервисов мобильной связи оператора «Лугаком». Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.Удобный город - 22 июня 2022 165