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В Луганск дозвониться нельзя. Сбой в работе мобильной сети «Лугаком»

robot 23-06-2022, 00:15151Новости
В Луганск дозвониться нельзя. Сбой в работе мобильной сети «Лугаком»
Авария на оборудовании привела к сбоям в работе сервисов мобильной связи оператора «Лугаком». Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

«На оборудовании «Лугаком» произошла авария, в результате которой может наблюдаться частичное прерывание сервисов мобильной связи. В текущее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Удобный город - 22 июня 2022 165

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