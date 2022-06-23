Биткоин теперь хочет быть похожим на рубль



1 доллар США

53,2788 рубля

1 ЕВРО

55,8307 рубля

10 украинских гривен

20,0000 рубля

Вчера, 22 июня в Луганске курсы основных валют были такими:

1 доллар США

54,7081 рубля

1 ЕВРО

57,4566 рубля

10 украинских гривен

20,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 04:00 69 В Луганске с 23 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США53,2788 рубля1 ЕВРО55,8307 рубля10 украинских гривен20,0000 рубляВчера, 22 июня в Луганске курсы основных валют были такими:1 доллар США54,7081 рубля1 ЕВРО57,4566 рубля10 украинских гривен20,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 04:00 69

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