Биткоин теперь хочет быть похожим на рубль
В Луганске с 23 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
53,2788 рубля
1 ЕВРО
55,8307 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 22 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США
54,7081 рубля
1 ЕВРО
57,4566 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 69
1 доллар США
53,2788 рубля
1 ЕВРО
55,8307 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Вчера, 22 июня в Луганске курсы основных валют были такими:
1 доллар США
54,7081 рубля
1 ЕВРО
57,4566 рубля
10 украинских гривен
20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 69
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