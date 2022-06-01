«Ощадбанк» сделал специальное мобильное приложение для клиентов на неподконтрольной территории
«Ощадбанк» упростил процедуру входа в мобильное приложение для клиентов, которые находятся на неподконтрольных территориях. Теперь SMS-подтверждение можно получить через Viber.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».
Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.
переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь«, выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;
оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;
после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;
выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.
Комментарий журналисты:
Жаль, что разработчики «Мобильного Ощада» так заняты работой, что не читают новости и не знают, что и в Луганске, и в Донецке, Viber заблокирован местными властями. Не понятно почему об этом не знают в Луганской ВГА.
Но, за попытку Ощадбанку спасибо. Может у кого через VPN получится
Новости Региона - Сегодня, 06:00 9
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».
Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.
переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь«, выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;
оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;
после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;
выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.
Комментарий журналисты:
Жаль, что разработчики «Мобильного Ощада» так заняты работой, что не читают новости и не знают, что и в Луганске, и в Донецке, Viber заблокирован местными властями. Не понятно почему об этом не знают в Луганской ВГА.
Но, за попытку Ощадбанку спасибо. Может у кого через VPN получится
Новости Региона - Сегодня, 06:00 9
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