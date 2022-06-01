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Сегодня днем в Луганске дождь с грозой, тепло до 25 градусов

bot Сегодня, 06:0025Новости
Сегодня днем в Луганске дождь с грозой, тепло до 25 градусов
Температура воздуха на Луганщине днем 23 июня будет в районе 25 градусов тепла, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«23 июня на территории Луганщины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В ЦГМ уточнили, что в Алчевске, Краснодоне, Луганске температура воздуха — 23-25 градусов.
В Антраците, Красном Луче, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем — от 22 до 24 градусов тепла.
Температуру в Стаханове, Первомайске, Перевальске синоптики прогнозируют днем — 22-24 градуса.
Согласно предварительному прогнозу, в ближайшие дни местами по территории региона пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:00 118

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