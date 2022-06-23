В Луганске детей можно записать на бесплатный прием к приехавшим из Москвы докторам
Луганская детская клиническая больница (ЛРДКБ) приглашает юных пациентов с заболеваниями эндокринной системы на прием к прибывшему в Луганск кандидату медицинских наук, заведующему отделением эндокринологии Российской детской клинической больницы Москвы Максиму Карманову. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Администрация ЛРДКБ приглашает пациентов с эндокринной патологией на консультацию к Карманову Максиму Евгеньевичу в консультативную поликлинику «Луганская республиканская детская клиническая больница» ЛНР с 10:00 по 13:00 с понедельника по пятницу. Прием будет осуществляться в течение одного месяца», — говорится в сообщении.
Максим Карманов — детский эндокринолог высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы.
Кроме того, в ЛРКДБ прибыл детский хирург высшей квалификационной категории с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела хирургии детского возраста научно-исследовательского института клинической хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, сотрудник московской Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, кандидат медицинских наук Мурат Афаунов.
«Администрация ЛРДКБ приглашает пациентов с эндокринной патологией на консультацию к Карманову Максиму Евгеньевичу в консультативную поликлинику «Луганская республиканская детская клиническая больница» ЛНР с 10:00 по 13:00 с понедельника по пятницу. Прием будет осуществляться в течение одного месяца», — говорится в сообщении.
Максим Карманов — детский эндокринолог высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы.
Кроме того, в ЛРКДБ прибыл детский хирург высшей квалификационной категории с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела хирургии детского возраста научно-исследовательского института клинической хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, сотрудник московской Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, кандидат медицинских наук Мурат Афаунов.
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«Афаунов Мурат Владимирович работает в отделении гнойной хирургии, совместно с детскими хирургами больницы выполняет ургентные оперативные вмешательства любой категории сложности при хирургической патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей», — сообщили в пресс-службе.
«Афаунов Мурат Владимирович работает в отделении гнойной хирургии, совместно с детскими хирургами больницы выполняет ургентные оперативные вмешательства любой категории сложности при хирургической патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей», — сообщили в пресс-службе.
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