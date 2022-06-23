В Луганске детей можно записать на бесплатный прием к приехавшим из Москвы докторам



«Администрация ЛРДКБ приглашает пациентов с эндокринной патологией на консультацию к Карманову Максиму Евгеньевичу в консультативную поликлинику «Луганская республиканская детская клиническая больница» ЛНР с 10:00 по 13:00 с понедельника по пятницу. Прием будет осуществляться в течение одного месяца», — говорится в сообщении.





«Афаунов Мурат Владимирович работает в отделении гнойной хирургии, совместно с детскими хирургами больницы выполняет ургентные оперативные вмешательства любой категории сложности при хирургической патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей», — сообщили в пресс-службе.

