В Луганске военнослужащих могут перевести на службу по контракту в ВС РФ



«Основанием для увольнения военнослужащего, проходящего службу в Народной милиции ЛНР по контракту, является его поступление на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», — сказала она.



В Луганске внесли изменения в статью 53 закона «О воинской обязанности и военной службе».Полномочный представитель главы Нина Галан рассказала, что законопроект разработан «с целью дополнения оснований увольнения с военной службы».Политика - Сегодня, 08:45 67