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В Луганске военнослужащих могут перевести на службу по контракту в ВС РФ

robot Сегодня, 09:000Новости
В Луганске военнослужащих могут перевести на службу по контракту в ВС РФ
В Луганске внесли изменения в статью 53 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Полномочный представитель главы Нина Галан рассказала, что законопроект разработан «с целью дополнения оснований увольнения с военной службы».

«Основанием для увольнения военнослужащего, проходящего службу в Народной милиции ЛНР по контракту, является его поступление на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», — сказала она.
Политика - Сегодня, 08:45 67

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