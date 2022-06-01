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В Луганске в ближайшее время ожидается гроза и штормовой ветер. Будьте осторожны

bot Сегодня, 10:1534Новости
В Луганске в ближайшее время ожидается гроза и штормовой ветер. Будьте осторожны
Гроза и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Луганске и местами по территории региона днем 23 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 23 июня в Луганске и местами по территории региона ожидаются грозы, при грозе усиление ветра 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:14 4

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