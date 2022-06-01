Водоснабжение в Луганске восстановить не удалось. Стало только хуже



«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса 23 июня 2022 до 16:00 вода будет подаваться со сниженным давлением.

Возможны перебои в водоснабжении по адресам:

кварталы Шевченко,

Димитрова,

Алексеева,

Героев Брестской крепости,

Еременко,

городок Щорса,

городок Пархоменко,

улицы 50-летия образования СССР,

Челюскинцев (частично),

Оборонная, 2а, 2б,

Советская, 92, 94», — говорится в сообщении.



Водоснабжение ряда луганских улиц приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на «Луганскводу».Подача воды временно приостановлена по адресам:поселок завода ОР,квартал Молодежный, 1-7,улицы Ватутина (частично),Ширшова,Ткаченко,Ломоносова,поселок Малая Вергунка (частично), добавили в пресс-службе.На предприятии принесли извинения за временные неудобства.Удобный город - Сегодня, 09:57 83