Водоснабжение в Луганске восстановить не удалось. Стало только хуже
Водоснабжение ряда луганских улиц приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на «Луганскводу».
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса 23 июня 2022 до 16:00 вода будет подаваться со сниженным давлением.
Возможны перебои в водоснабжении по адресам:
кварталы Шевченко,
Димитрова,
Алексеева,
Героев Брестской крепости,
Еременко,
городок Щорса,
городок Пархоменко,
улицы 50-летия образования СССР,
Челюскинцев (частично),
Оборонная, 2а, 2б,
Советская, 92, 94», — говорится в сообщении.
Подача воды временно приостановлена по адресам:
поселок завода ОР,
квартал Молодежный, 1-7,
улицы Ватутина (частично),
Ширшова,
Ткаченко,
Ломоносова,
поселок Малая Вергунка (частично), добавили в пресс-службе.
На предприятии принесли извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 09:57 83
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе городка Щорса 23 июня 2022 до 16:00 вода будет подаваться со сниженным давлением.
Возможны перебои в водоснабжении по адресам:
кварталы Шевченко,
Димитрова,
Алексеева,
Героев Брестской крепости,
Еременко,
городок Щорса,
городок Пархоменко,
улицы 50-летия образования СССР,
Челюскинцев (частично),
Оборонная, 2а, 2б,
Советская, 92, 94», — говорится в сообщении.
Подача воды временно приостановлена по адресам:
поселок завода ОР,
квартал Молодежный, 1-7,
улицы Ватутина (частично),
Ширшова,
Ткаченко,
Ломоносова,
поселок Малая Вергунка (частично), добавили в пресс-службе.
На предприятии принесли извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 09:57 83
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