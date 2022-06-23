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Нацбанк за день напечатал 70 млрд гривен. Чем это грозит гражданам Украины

verter 23-06-2022, 13:00113Новости
Нацбанк за день напечатал 70 млрд гривен. Чем это грозит гражданам Украины
Национальный банк продолжает финансировать бюджет с помощью эмиссии. Всего за один день было напечатано 70 млрд гривен, пишет Экономическая правда.

«9 июня НБУ лишь за один день напечатал для бюджета 70 млрд грн., а с начала широкомасштабных боевых действий регулятор перечислил Минфину уже 190 млрд грн», — сказано в сообщении.


Издания напоминает, что с началом военных действий Украина потеряла более двух третей поступлений в бюджет, из-за чего Нацбанк стал главным «спонсором» финансирования военных расходов.

«Хотя за такое почетное звание украинцам придется заплатить высокую цену в виде обесцененных гривневых доходов и сбережений», — отмечает издание.

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить НБУ печатать деньги без ограничений. Новости Украины - Сегодня, 13:00 1

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