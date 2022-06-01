Виза для россиян для въезда в Украину. Как это будет



«Из-за полномасштабных военных действий показатели пересечения границы россиянами снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то — при наличии веских оснований», — отметил он.





«Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из этих требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну», — подчеркнул Демченко.

