Виза для россиян для въезда в Украину. Как это будет
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о том, что пограничники готовы к проверке граждан России, которые намерены попасть в Украину после введения визового режима 1 июля, но виза не является стопроцентной гарантией для пересечения границы.
«Из-за полномасштабных военных действий показатели пересечения границы россиянами снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то — при наличии веских оснований», — отметил он.
Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой закрыты с конца февраля.
Процедурой выдачи виз будет заниматься Министерство иностранных дел Украины.
В то же время представитель ГПСУ отметил, что наличие визы (как и вида на жительство — ред.) не гарантирует иностранным гражданам, а в этом случае — россиянам, пересечение границы с Украиной.
Согласно законодательству Украины о пограничном контроле, на это влияют 5 критериев, которым должны отвечать иностранцы:
наличие действительного паспорта,
отсутствие информации об ограничении въезда под правоохранительные органы Украины,
виза,
наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения,
подтверждение цели поездки.
«Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из этих требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну», — подчеркнул Демченко.
Он отметил, что пограничники имеют доступ к базам данных относительно виз, которые выдаются дипломатическими ведомствами Украины, к ресурсу «е-Визы», поэтому имеют возможность оперативно проверить, действительна ли виза, выдавалась ли она этому лицу и не является поддельной. Новости Украины - Сегодня, 12:45 49
«Из-за полномасштабных военных действий показатели пересечения границы россиянами снизились до фактически критического уровня. Сейчас единицы граждан РФ пересекают границу Украины и то — при наличии веских оснований», — отметил он.
Демченко напомнил, что в связи с войной все пункты пропуска с Россией и Беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой закрыты с конца февраля.
Процедурой выдачи виз будет заниматься Министерство иностранных дел Украины.
В то же время представитель ГПСУ отметил, что наличие визы (как и вида на жительство — ред.) не гарантирует иностранным гражданам, а в этом случае — россиянам, пересечение границы с Украиной.
Согласно законодательству Украины о пограничном контроле, на это влияют 5 критериев, которым должны отвечать иностранцы:
наличие действительного паспорта,
отсутствие информации об ограничении въезда под правоохранительные органы Украины,
виза,
наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения,
подтверждение цели поездки.
«Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из этих требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну», — подчеркнул Демченко.
Он отметил, что пограничники имеют доступ к базам данных относительно виз, которые выдаются дипломатическими ведомствами Украины, к ресурсу «е-Визы», поэтому имеют возможность оперативно проверить, действительна ли виза, выдавалась ли она этому лицу и не является поддельной. Новости Украины - Сегодня, 12:45 49
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