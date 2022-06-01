Повестку вручат, но служить не придется. Как законно получить освобождение от мобилизации
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки начали вручать даже тем военнобязанным, которые в мирное время были освобождены от призыва — перед отправкой на службу им нужно пройти медицинский осмотр.
О том, кто может получить освобождение от службы, сообщил «Телеграф».
Как отметил адвокат Дмитрий Цыплицкий, полностью освобождаются от мобилизации лишь те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета.
Те из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны пройти военно-врачебную комиссию — по ее результатам будет сделан вывод о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывникам.
По словам юриста, о окончательный вывод о непригодности имеет право только военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов:
хирург;
терапевт;
дерматолог;
стоматолог;
невропатолог;
психиатр;
офтальмолог;
оториноларинголог.
Также военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний. Каждый из специалистов делает запись в личном деле военнобязанного о его пригодности или непригодности. Экономика - Сегодня, 12:12 218
О том, кто может получить освобождение от службы, сообщил «Телеграф».
Как отметил адвокат Дмитрий Цыплицкий, полностью освобождаются от мобилизации лишь те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета.
Те из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны пройти военно-врачебную комиссию — по ее результатам будет сделан вывод о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывникам.
По словам юриста, о окончательный вывод о непригодности имеет право только военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов:
хирург;
терапевт;
дерматолог;
стоматолог;
невропатолог;
психиатр;
офтальмолог;
оториноларинголог.
Также военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний. Каждый из специалистов делает запись в личном деле военнобязанного о его пригодности или непригодности. Экономика - Сегодня, 12:12 218
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