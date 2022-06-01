Повестку вручат, но служить не придется. Как законно получить освобождение от мобилизации



О том, кто может получить освобождение от службы, сообщил «Телеграф».

Как отметил адвокат Дмитрий Цыплицкий, полностью освобождаются от мобилизации лишь те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета.

Те из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны пройти военно-врачебную комиссию — по ее результатам будет сделан вывод о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывникам.



По словам юриста, о окончательный вывод о непригодности имеет право только военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов:

хирург;

терапевт;

дерматолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог.

Также военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний. Каждый из специалистов делает запись в личном деле военнобязанного о его пригодности или непригодности. Экономика - Сегодня, 12:12 218 В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки начали вручать даже тем военнобязанным, которые в мирное время были освобождены от призыва — перед отправкой на службу им нужно пройти медицинский осмотр.О том, кто может получить освобождение от службы, сообщил «Телеграф».Как отметил адвокат Дмитрий Цыплицкий, полностью освобождаются от мобилизации лишь те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета.Те из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны пройти военно-врачебную комиссию — по ее результатам будет сделан вывод о том, какие виды службы и работ противопоказаны призывникам.По словам юриста, о окончательный вывод о непригодности имеет право только военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов:хирург;терапевт;дерматолог;стоматолог;невропатолог;психиатр;офтальмолог;оториноларинголог.Также военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний. Каждый из специалистов делает запись в личном деле военнобязанного о его пригодности или непригодности. Экономика - Сегодня, 12:12 218

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