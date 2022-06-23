В каких случаях Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсий

«Лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном законодательством, и считается таким, пропавшей без вести при особых обстоятельствах, с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица».

Гражданам Украины рассказали, сохраняется ли за пенсионером выплата пенсий, если ему предоставили статус пропавшего без вести.Как передает «Хвиля», об этом пишет «Пенсионный курьер» в ответ на вопрос читателя.Таким образом, после установления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. А вот возобновляется она после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины.Издание напомнило, что правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, определяет Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».Исходя из статьи 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается пенсионеру по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины. Учитывая Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», лицо, пропавшее без вести, является физическим лицом, в отношении которого в течение определенного времени нет сведений о его местонахождении. Новости Украины - Сегодня, 12:12 302