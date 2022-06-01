К своим счетам в «Ощадбанке» снова получили доступ жители Донбасса
«Ощадбанк» упростил процедуру входа в мобильное приложение для клиентов, которые находятся на неподконтрольных территориях. Теперь SMS-подтверждение можно получить через Viber.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».
Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.
переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь«, выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;
оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;
после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;
выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.
Новости Украины - Сегодня, 11:53 488
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».
Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.
переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь«, выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;
оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;
после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;
выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.
Новости Украины - Сегодня, 11:53 488
Метки: {keywords}