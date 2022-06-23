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Умер Юрий Шатунов — солист «Ласкового мая»

robot 23-06-2022, 13:45136Новости
Умер Юрий Шатунов — солист «Ласкового мая»
По пути в Домодедовскую больницу от обширного инфаркта умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, ему было 48 лет. Смерть музыканта подтвердил ТАСС его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — рассказал агентству господин Кудряшов.

По данным источников «Интерфакса», артист скончался уже в Домодедовской городской больнице.

Юрий Шатунов приобрел известность в перестроечные годы, на которые пришелся пик популярности группы «Ласковый май». После распада коллектива Шатунов начал сольную карьеру. Культура - Сегодня, 11:45 444

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