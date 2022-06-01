Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге «удобных паспортов»
Компания Henley&Partners подготовила новый рейтинг паспортов мира в 2022 году.
ТОП-10 паспортов в мире выглядят следующим образом:
Япония — 1 место (можно посещать 192 страны без визы или с визой по прибытии)
Сингапур — 1 место (192 страны)
Германия — 2 место (190 стран)
Южная Корея — 2 место (190 стран)
Финляндия — 3 место (189 стран)
Италия — 3 место (189 стран)
Люксембург — 3 место (189 стран)
Испания — 3 место (189 стран)
Австрия — 4 место (188 стран)
Дания — 4 место (188 стран)
Украинский паспорт находится на 34-м месте и с ним можно посещать 143 страны. Украина поднялась на четыре строчки по сравнению с прошлым годом (тогда находилась на 38 месте со 136 странами).
Полностью ознакомиться с рейтингом можно по ссылке. Новости в Мире - Сегодня, 16:00 0
ТОП-10 паспортов в мире выглядят следующим образом:
Япония — 1 место (можно посещать 192 страны без визы или с визой по прибытии)
Сингапур — 1 место (192 страны)
Германия — 2 место (190 стран)
Южная Корея — 2 место (190 стран)
Финляндия — 3 место (189 стран)
Италия — 3 место (189 стран)
Люксембург — 3 место (189 стран)
Испания — 3 место (189 стран)
Австрия — 4 место (188 стран)
Дания — 4 место (188 стран)
Украинский паспорт находится на 34-м месте и с ним можно посещать 143 страны. Украина поднялась на четыре строчки по сравнению с прошлым годом (тогда находилась на 38 месте со 136 странами).
Полностью ознакомиться с рейтингом можно по ссылке. Новости в Мире - Сегодня, 16:00 0
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