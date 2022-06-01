Украинские супермаркеты решили проблему самого дефицитного продукта

Украинские торговые сети понемногу побеждают дефицит соли, импортируя продукт из других стран. Например, в сети супермаркетов «Сільпо» появилась соль производства Польши и Чехии. Причем стоит она дешевле отечественной, пишет сайт «Наше Місто».Ранее сообщалось, что польскую соль также продавали в сети супермаркетов «АТБ». Пачка весом 750 грамм стоит около 17 грн. Покупатели отмечали, что соль очень достойного качества, но найти ее получается далеко не во всех магазинах сети.Каменная пищевая йодированная соль польского производства стоит 19,99 грн за килограмм.Такая же ценовая политика и в отношении чешской продукции.Есть также итальянская соль, но морская, крупного помола. Стоит 29,89 грн.Украинская каменная соль (производитель Запорожье) стоит 27,99 грн за килограммовую пачку.Следует отметить, что очередей не наблюдается, как и ограничений на покупку соли. Берите, сколько душе угодно.Новости Украины - Сегодня, 15:30 65