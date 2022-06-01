В Луганске признали украинские лицензии на торговлю алкоголем. А сигаретами можно торговать и без разрешения
В Луганске признали украинские лицензии на торговлю алкоголем. А сигаретами можно торговать и без разрешения.
На Луганщине лицензии на право торговли алкогольной продукцией украинского образца действуют в течение периода, за который произведена уплата их стоимости. Об этом на брифинге в Луганске сообщила пресс-секретарь Госкомитета налогов и сборов (ГКНС) Галина Волкова.
«Обращаемся к субъектам северных районов Луганщины. Лицензии на право торговли алкогольной продукцией украинского образца считаются действительными на период, за который произведена уплата их стоимости», — отметила Волкова.
Она добавила, что «в случае окончания данного срока и намерения продолжать реализацию алкогольной продукции необходимо обратиться в налоговый орган для получения республиканского спецразрешения на соответствующий вид деятельности».
Волкова добавила, что это касается и вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования в сфере оборота алкогольной продукции.
На Луганщине лицензии на право торговли алкогольной продукцией украинского образца действуют в течение периода, за который произведена уплата их стоимости. Об этом на брифинге в Луганске сообщила пресс-секретарь Госкомитета налогов и сборов (ГКНС) Галина Волкова.
«Обращаемся к субъектам северных районов Луганщины. Лицензии на право торговли алкогольной продукцией украинского образца считаются действительными на период, за который произведена уплата их стоимости», — отметила Волкова.
Она добавила, что «в случае окончания данного срока и намерения продолжать реализацию алкогольной продукции необходимо обратиться в налоговый орган для получения республиканского спецразрешения на соответствующий вид деятельности».
Волкова добавила, что это касается и вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования в сфере оборота алкогольной продукции.
Экономика - Сегодня, 15:00 176
«Также обращаем внимание, что, в отличие от украинского законодательства, в ЛНР не требуется специальное разрешение на оборот табачных изделий. Главным условием при оптовой торговле является наличие и регистрация мест хранения таких изделий в Госкомитете налогов и сборов», — сообщила пресс-секретарь ГКНС.
«Также обращаем внимание, что, в отличие от украинского законодательства, в ЛНР не требуется специальное разрешение на оборот табачных изделий. Главным условием при оптовой торговле является наличие и регистрация мест хранения таких изделий в Госкомитете налогов и сборов», — сообщила пресс-секретарь ГКНС.
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