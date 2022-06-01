В Луганске признали украинские лицензии на торговлю алкоголем. А сигаретами можно торговать и без разрешения.



«Обращаемся к субъектам северных районов Луганщины. Лицензии на право торговли алкогольной продукцией украинского образца считаются действительными на период, за который произведена уплата их стоимости», — отметила Волкова.





«Также обращаем внимание, что, в отличие от украинского законодательства, в ЛНР не требуется специальное разрешение на оборот табачных изделий. Главным условием при оптовой торговле является наличие и регистрация мест хранения таких изделий в Госкомитете налогов и сборов», — сообщила пресс-секретарь ГКНС.

