Цена на гречку установила новый рекорд.
Гречка в последний месяц подорожала почти на 20 гривен. По данным Минфина, цена с мирных 39,42 грн взлетела до 89,90 грн. Главная причина — боевые действия в Украине, которые вызвали ажиотаж вокруг стратегически важных продуктов — соли, сахара, уксуса и круп.
Запасы торговых сетей резко уменьшились — спрос в разы превышает предложение.
В супермаркете Varus 400-граммовая пачка гречки стоит 63,90 грн, а килограммовая — 89,90 грн.
В Metro гречку продают по цене от 89,90 грн до 95,90 грн, в зависимости от производителя.
EKO-market предлагает крупу за 69,90 грн (400 г), 79,90 грн (500 г) и 84,90 грн (1 кг).
В Novus гречка реализуется по 44,99 грн за 450 г и 77,99 грн за 800 г.
В Ашане установлена рекордная стоимость самой любимой украинцами крупы — 107,30 грн за 1 кг.
Аналитики прогнозируют падение цен на гречку в ближайшем будущем. Фермеры засеяли 90% площадей прошлого года, вскоре ожидается новый урожай.
Председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко заверил, что уже в ноябре гречка будет стоить в магазинах 45-50 гривен за килограмм.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 385
Запасы торговых сетей резко уменьшились — спрос в разы превышает предложение.
В супермаркете Varus 400-граммовая пачка гречки стоит 63,90 грн, а килограммовая — 89,90 грн.
В Metro гречку продают по цене от 89,90 грн до 95,90 грн, в зависимости от производителя.
EKO-market предлагает крупу за 69,90 грн (400 г), 79,90 грн (500 г) и 84,90 грн (1 кг).
В Novus гречка реализуется по 44,99 грн за 450 г и 77,99 грн за 800 г.
В Ашане установлена рекордная стоимость самой любимой украинцами крупы — 107,30 грн за 1 кг.
Аналитики прогнозируют падение цен на гречку в ближайшем будущем. Фермеры засеяли 90% площадей прошлого года, вскоре ожидается новый урожай.
Председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко заверил, что уже в ноябре гречка будет стоить в магазинах 45-50 гривен за килограмм.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 385
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