Вместо пайков дадут деньги. Кто может получить денежную помощь на покупку продуктов питания
Граждане Украины во время военного положения могут получить денежную помощь на покупку продуктов питания. Об этом стало известно после встречи министра соцполитики Марины Лазебной и координатора по чрезвычайным операциям Всемирной продовольственной программы для Украины Мэтью Холлингвортом, передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в мае Всемирная продовольственная программа выделила помощь украинцам на общую сумму 47 миллионов долларов США (это примерно 1,5 миллиарда гривен). В то же время товары для продуктовых наборов Всемирная продовольственная программа покупала именно у украинских производителей: речь идет о покупке на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Таким образом, помощь была и для граждан, и непосредственно для украинского бизнеса.
Теперь Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа договорились о том, что не будут ограничивать круг получателей дополнительной к государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами. Таким образом, выплаты на продукты смогут получать следующие категории:
Граждане, которые находятся на неподконтрольных территориях;
Граждане, которые находятся на территориях с активными боевыми действиями;
Беженцы, которые находятся на территории Украины, но не имеют регистрации как вынужденно перемещенные лица.
Подать заявку на такую поддержку можно на официальном портале проекта «єДопомога». На данный момент представители Минсоцполитики собирают и передают Всемирной продовольственной программе более полную информацию относительно граждан, нуждающихся в помощи. Школа выживания - Сегодня, 11:30 510
Сообщается, что в мае Всемирная продовольственная программа выделила помощь украинцам на общую сумму 47 миллионов долларов США (это примерно 1,5 миллиарда гривен). В то же время товары для продуктовых наборов Всемирная продовольственная программа покупала именно у украинских производителей: речь идет о покупке на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Таким образом, помощь была и для граждан, и непосредственно для украинского бизнеса.
Теперь Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа договорились о том, что не будут ограничивать круг получателей дополнительной к государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами. Таким образом, выплаты на продукты смогут получать следующие категории:
Граждане, которые находятся на неподконтрольных территориях;
Граждане, которые находятся на территориях с активными боевыми действиями;
Беженцы, которые находятся на территории Украины, но не имеют регистрации как вынужденно перемещенные лица.
Подать заявку на такую поддержку можно на официальном портале проекта «єДопомога». На данный момент представители Минсоцполитики собирают и передают Всемирной продовольственной программе более полную информацию относительно граждан, нуждающихся в помощи. Школа выживания - Сегодня, 11:30 510
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