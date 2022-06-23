Вместо пайков дадут деньги. Кто может получить денежную помощь на покупку продуктов питания



Сообщается, что в мае Всемирная продовольственная программа выделила помощь украинцам на общую сумму 47 миллионов долларов США (это примерно 1,5 миллиарда гривен). В то же время товары для продуктовых наборов Всемирная продовольственная программа покупала именно у украинских производителей: речь идет о покупке на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Таким образом, помощь была и для граждан, и непосредственно для украинского бизнеса.



Теперь Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа договорились о том, что не будут ограничивать круг получателей дополнительной к государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами. Таким образом, выплаты на продукты смогут получать следующие категории:

Граждане, которые находятся на неподконтрольных территориях;

Граждане, которые находятся на территориях с активными боевыми действиями;

Беженцы, которые находятся на территории Украины, но не имеют регистрации как вынужденно перемещенные лица.

Подать заявку на такую поддержку можно на официальном портале проекта «єДопомога». На данный момент представители Минсоцполитики собирают и передают Всемирной продовольственной программе более полную информацию относительно граждан, нуждающихся в помощи. Школа выживания - Сегодня, 11:30 510 Граждане Украины во время военного положения могут получить денежную помощь на покупку продуктов питания. Об этом стало известно после встречи министра соцполитики Марины Лазебной и координатора по чрезвычайным операциям Всемирной продовольственной программы для Украины Мэтью Холлингвортом, передает пресс-служба ведомства.Сообщается, что в мае Всемирная продовольственная программа выделила помощь украинцам на общую сумму 47 миллионов долларов США (это примерно 1,5 миллиарда гривен). В то же время товары для продуктовых наборов Всемирная продовольственная программа покупала именно у украинских производителей: речь идет о покупке на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Таким образом, помощь была и для граждан, и непосредственно для украинского бизнеса.Теперь Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа договорились о том, что не будут ограничивать круг получателей дополнительной к государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами. Таким образом, выплаты на продукты смогут получать следующие категории:Граждане, которые находятся на неподконтрольных территориях;Граждане, которые находятся на территориях с активными боевыми действиями;Беженцы, которые находятся на территории Украины, но не имеют регистрации как вынужденно перемещенные лица.Подать заявку на такую поддержку можно на официальном портале проекта «єДопомога». На данный момент представители Минсоцполитики собирают и передают Всемирной продовольственной программе более полную информацию относительно граждан, нуждающихся в помощи. Школа выживания - Сегодня, 11:30 510

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