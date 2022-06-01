На юге Украины начинает работу новый мобильный оператор. Российский
В Херсонской и Запорожской областях начинает работу новый российский сотовый оператор — «МирТелеком». Он может быть аффилирован с компанией «Миранда-Медиа», созданной «Ростелекомом» для работы в Крыму. Первым же российским оператором, пришедший на эти территории, стал «+7Телеком» — «дочка» крымского «К-Телеком».
На территории юга Украины скоро заработает второй российский сотовый оператор. Об этом сообщило сообщество «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области.
Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на указанных территориях уже начал работать первый сотовый оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Крыма.
Название данного оператора не разглашалось. Впоследствии было объявлено, что он работает под торговой маркой «+7Телеком». Заместитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что к 10 июня 2022 г. данным оператором уже было продано 100 тыс SIM-карт. Стремоусов также предсказывал начало работы на территории Херсонской области еще двух российских сотовых операторов.
«+7Телеком» использует сетевой код «250096».
Код мобильной сети (MNC, Mobile Network Code) «250» в сотовых сетях GSM и последующих стандартов принадлежит России.
Следующие цифры сетевого кода обозначают конкретного оператора.
Жители Херсонской области при сканировании сотовых сетей видят код еще одного российского оператора — «25094». Видимо, это MNC компании «МирТелеком».
Кто стоит за первым российским сотовым оператором в Херсонской и Запорожской областях
Двое источников CNews, знакомых с ситуацией на телекоммуникационном рынке Херсонской области, утверждают, что за «+7Телеком» стоит крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Данная компания стала первой, кто стала оказывать услуги сотовой связи в Крыму в 2014 г. после присоединения полуострова к России
Сеть «К-Телеком» была построена на оборудовании, которое на полуострове имелось у «МТС-Украина», украинской «дочки» МТС (сейчас данная компания работает под брендом Vodafone и принадлежит азербайджанскому оператору Backcell). Участники рынка считали владельцем «К-Телеком» ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который был партнером МТС в Армении (Фатуш продал МТС армянского сотового оператора, который первоначально также назывался «К-Телеком»).
Источник: CNews Новости Региона - Сегодня, 17:00 128
На территории юга Украины скоро заработает второй российский сотовый оператор. Об этом сообщило сообщество «Мобильная связь в Крыму» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о Херсонской области и части территории Запорожской области.
Указанным оператором станет некая компания «МирТелеком». В конце мая на указанных территориях уже начал работать первый сотовый оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Крыма.
Название данного оператора не разглашалось. Впоследствии было объявлено, что он работает под торговой маркой «+7Телеком». Заместитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждал, что к 10 июня 2022 г. данным оператором уже было продано 100 тыс SIM-карт. Стремоусов также предсказывал начало работы на территории Херсонской области еще двух российских сотовых операторов.
«+7Телеком» использует сетевой код «250096».
Код мобильной сети (MNC, Mobile Network Code) «250» в сотовых сетях GSM и последующих стандартов принадлежит России.
Следующие цифры сетевого кода обозначают конкретного оператора.
Жители Херсонской области при сканировании сотовых сетей видят код еще одного российского оператора — «25094». Видимо, это MNC компании «МирТелеком».
Кто стоит за первым российским сотовым оператором в Херсонской и Запорожской областях
Двое источников CNews, знакомых с ситуацией на телекоммуникационном рынке Херсонской области, утверждают, что за «+7Телеком» стоит крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Данная компания стала первой, кто стала оказывать услуги сотовой связи в Крыму в 2014 г. после присоединения полуострова к России
Сеть «К-Телеком» была построена на оборудовании, которое на полуострове имелось у «МТС-Украина», украинской «дочки» МТС (сейчас данная компания работает под брендом Vodafone и принадлежит азербайджанскому оператору Backcell). Участники рынка считали владельцем «К-Телеком» ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который был партнером МТС в Армении (Фатуш продал МТС армянского сотового оператора, который первоначально также назывался «К-Телеком»).
Источник: CNews Новости Региона - Сегодня, 17:00 128
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