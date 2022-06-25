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Какой сегодня должна быть минимальная пенсия, чтобы на нее можно было реально прожить

verter 25-06-2022, 11:30242Новости
Какой сегодня должна быть минимальная пенсия, чтобы на нее можно было реально прожить
В июле украинских пенсионеров ждет очередной перерасчет пенсий, связанный с увеличением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия вырастет на 93 грн.

«Такое повышение не покроет инфляцию, поскольку реальный прожиточный минимум для пенсионера уже вдвое выше минимальной пенсии», — об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии Украины Лидия Ткаченко.


По ее словам, цифра, используемая как прожиточный минимум, — «расчетная», она не соответствует реальным потребностям для обеспечения минимального уровня жизни.
В то же время, с учетом оценочной инфляции на 2022 год в размере 20%, минимальная пенсия в этом году должна была составить 4680 гривен.
В этом случае пенсионеры действительно смогли бы остаться на уровне обеспечения минимальных потребностей.
При этом минимальную пенсию повысят с 1934 до 2027 гривен.
Источник: На пенсии Школа выживания - Сегодня, 11:00 121

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