Какой сегодня должна быть минимальная пенсия, чтобы на нее можно было реально прожить





«Такое повышение не покроет инфляцию, поскольку реальный прожиточный минимум для пенсионера уже вдвое выше минимальной пенсии», — об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии Украины Лидия Ткаченко.





По ее словам, цифра, используемая как прожиточный минимум, — «расчетная», она не соответствует реальным потребностям для обеспечения минимального уровня жизни.

В то же время, с учетом оценочной инфляции на 2022 год в размере 20%, минимальная пенсия в этом году должна была составить 4680 гривен.

В этом случае пенсионеры действительно смогли бы остаться на уровне обеспечения минимальных потребностей.

При этом минимальную пенсию повысят с 1934 до 2027 гривен.

Источник: На пенсии Школа выживания - Сегодня, 11:00 121 В июле украинских пенсионеров ждет очередной перерасчет пенсий, связанный с увеличением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия вырастет на 93 грн.По ее словам, цифра, используемая как прожиточный минимум, — «расчетная», она не соответствует реальным потребностям для обеспечения минимального уровня жизни.В то же время, с учетом оценочной инфляции на 2022 год в размере 20%,В этом случае пенсионеры действительно смогли бы остаться на уровне обеспечения минимальных потребностей.При этом минимальную пенсию повысят с 1934 до 2027 гривен.ИсточникШкола выживания - Сегодня, 11:00 121

Метки: {keywords}