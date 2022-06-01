Что происходит с долларом?
В Луганске с 25 июня 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 53,3234 рубля
1 ЕВРО 55,9640 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рубля
Курсы валют в Луганске 24 июня были такими:
1 доллар США 53,3578 рубля
1 ЕВРО 55,9886 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 863
1 доллар США 53,3234 рубля
1 ЕВРО 55,9640 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рубля
Курсы валют в Луганске 24 июня были такими:
1 доллар США 53,3578 рубля
1 ЕВРО 55,9886 рубля
10 украинских гривен 20,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 863
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