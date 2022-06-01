На следующей неделе доллар готовится преподнести сюрприз

«Тема последней недели — предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения», — говорит Максим Орищак.