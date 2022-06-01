На следующей неделе доллар готовится преподнести сюрприз
Курс продажи доллара в Украине с 27 июня по 3 июля будет расти — прицел роста до 40 гривен возвращается.
Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.
«Тема последней недели — предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения», — говорит Максим Орищак.
Орищак отмечает, что если :
мы ждем плавающего курса доллара в стране,
готовимся к девальвации гривны
к росту цен на бензин,
к росту цен на газ,
к росту цен на продукты питания,
то начнем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать будущие потери своих денежных накоплений.
Однако, нужно понимать, что падение гривны как риск рассматривают банки и ЦБ, соответственно для того, чтобы не понести убытки из-за курсового скачка — в банках могут ввести ограничения на обмен валюты. То есть спекулянтам постараются обрезать возможность получения прибыли таким образом, подчеркивает эксперт.
Источник: news.finance.ua Новости Украины - Сегодня, 12:04 104
Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.
«Тема последней недели — предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения», — говорит Максим Орищак.
Орищак отмечает, что если :
мы ждем плавающего курса доллара в стране,
готовимся к девальвации гривны
к росту цен на бензин,
к росту цен на газ,
к росту цен на продукты питания,
то начнем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать будущие потери своих денежных накоплений.
Однако, нужно понимать, что падение гривны как риск рассматривают банки и ЦБ, соответственно для того, чтобы не понести убытки из-за курсового скачка — в банках могут ввести ограничения на обмен валюты. То есть спекулянтам постараются обрезать возможность получения прибыли таким образом, подчеркивает эксперт.
Источник: news.finance.ua Новости Украины - Сегодня, 12:04 104
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