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В Луганск дали воду

bot Вчера, 12:30136Новости
В Луганск дали воду
Специалисты восстановили электроснабжение трех объектов «Луганскводы», питающих часть Луганска и ряд населенных пунктов Славяносербского района. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В пресс-службе проинформировали, что в результате обесточивания скважины «Тепличное», Айдарской насосной станции и насосной станции «Каменобродская перекачка» без водоснабжения с 05:30 24 июня оставались 8959 абонентов.

«Электроснабжение восстановлено в 19:15 24 июня, идет заполнение водоводов», — говорится в сообщении.
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