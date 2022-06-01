На АЗС ситуация с дизтопливом может резко измениться
В ближайшее время ситуация с дефицитом дизельного топлива в Украине улучшится.
Как сообщил на свое странице в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, данного вида горючего станет больше на АЗС и для этого есть предпосылки.
«Оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца. Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС», — отметил он.
Также Куюн отметил, что одновременно оптовики нарастили предложение бензина, и выразил надежду, что вскоре увеличение объемов топлива ощутят во всех регионах Украины.
Новости Украины - Сегодня, 13:26 191
Как сообщил на свое странице в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, данного вида горючего станет больше на АЗС и для этого есть предпосылки.
«Оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца. Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС», — отметил он.
Также Куюн отметил, что одновременно оптовики нарастили предложение бензина, и выразил надежду, что вскоре увеличение объемов топлива ощутят во всех регионах Украины.
Новости Украины - Сегодня, 13:26 191
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