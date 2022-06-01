Налоговая снова будет приходить к предпринимателям с ревизиями и штрафовать их



«Если речь идет о ликвидации юридического лица, налоговый инспектор будет проверять соблюдение всего налогового, валютного и другого законодательства», — рассказывает Андрей Тимонов, руководитель налоговой практики юридической компании Riyako&Partners.



После вступления в силу закона № 2260, за который проголосовала ВР еще в мае, налоговая имеет полное право приходить к предпринимателям с ревизиями и штрафовать их, пишет Дело.Фискалы без «работы» не могут...Инициатором поправок к Налоговому кодексу, связанным с проверками, стал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.После введения в Украине военного положения ГНС официально заявила о приостановлении всех начатых проверок и о запрете проведения новых проверок в связи с форс-мажорными обстоятельствами.Однако Гетманцев уже с марта начал настаивать на возобновлении контрольно-ревизионных мер. В одном из своих интервью он даже заявил, что для предпринимателей на территориях, где не ведутся боевые действия, следует вернуть полноценный фискальный контроль.Кого будут проверятьКамеральные налоговые проверки будут распространяться только на НДС-декларации и уточняющие расчеты. Юристы объясняют, что фактически сотрудники налоговой будут сверять цифры в поданных декларациях с данными, которые имеет ГНС.С документальными внеплановыми проверками ситуация более сложная, потому что оснований для их проведения больше.Среди них:заявление собственно налогоплательщика;реорганизация юридического лица (например, слияние двух компаний), его ликвидация или банкротство;представление декларации, в которой заявлено к возмещению НДС;наличие у налоговой службы информации о том, что налогоплательщик нарушил валютное законодательство в ходе экспортных или импортных операций.Полномочия фискалов при проведении документальных проверок также шире.Фактические проверки охватывают почти весь спектр вопросов, подпадающих под контроль налоговой.Это может быть:соблюдение правил и требований наличного оборота,проведение расчетных и кассовых операций,наличие лицензий, свидетельств, в том числе производство и оборот подакцизных товаров,оформление трудовых отношений с работниками и т. д.Сроки проверокПервая волна камеральных проверок пройдет с 20 июля по 20 сентября 2022 года. В настоящее время налоговики проверят НДС-декларации с февраля по май включительно. В период с 20 августа по 20 октября будут проведены камеральные проверки отчетности за июнь и июль.Документальные проверки, по сути, разблокированы с момента вступления в силу закона № 2260. Их срок не может превышать 60 дней. Причем, если такая проверка была начата до 24 февраля 2022 года, но приостановлена в связи с мораторием, налоговики могут ее возобновить. Но продолжительность ревизии будет уменьшена на количество дней, в течение которого фискалы уже проверяли налогоплательщика. К примеру, до войны проверка длилась 20 дней. Теперь у инспекторов останется 40 дней на то, чтобы ее завершить.Продолжительность фактических проверок зависит от масштабов бизнеса.Больших налогоплательщиков фискалы могут проверять в течение 30 дней,средний бизнес — 20 дней,малых предпринимателей — не больше 10 дней.Кроме того, налоговая имеет право продлить проверку на 15, 10 и 5 дней соответственно.:МинфинНовости Украины - Сегодня, 14:37 56