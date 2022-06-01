К концу июня супермаркеты подняли цены на сахар и на хлеб



Об этом пишет «Хвиля», ссылаясь на данные портала «Минфин».

Сахар



Так, стоимость 1 кг сахара выросла с 27,05 грн. до 30,40 грн., а трехкилограммовая упаковка подорожала с 86,70 грн. до 92,60 грн.

Хлеб



Также подорожал и хлеб:

Стоимость пшеничного хлеба (650 грамм) выросла с 22,70 грн. в мае до 25,00 грн. в июне.

Хлеб пшеничный весом 600 грамм в нарезке вырос в цене с 25,50 грн. до 31,50 грн.

Подорожал и ржаной хлеб «Украинских Столичный». В супермаркетах Украины купить его можно за 35,40 грн. за буханку в 950 грамм, хотя еще в прошлом месяце стоимость позиции составляла 31,15 грн.

Стоит отметить, что цена ржаного хлеба «Бородиновский» осталась без изменений — 26,40 грн. за 300 грамм. Новости Украины - 25 июня 2022 2429 В Украине с мая по состоянию на конец июня существенно изменились цены на сахар и хлеб — ржаной и пшеничный.Об этом пишет «Хвиля», ссылаясь на данные портала «Минфин».СахарТак, стоимость 1 кг сахара выросла с 27,05 грн. до 30,40 грн., а трехкилограммовая упаковка подорожала с 86,70 грн. до 92,60 грн.ХлебТакже подорожал и хлеб:Стоимость пшеничного хлеба (650 грамм) выросла с 22,70 грн. в мае до 25,00 грн. в июне.Хлеб пшеничный весом 600 грамм в нарезке вырос в цене с 25,50 грн. до 31,50 грн.Подорожал и ржаной хлеб «Украинских Столичный». В супермаркетах Украины купить его можно за 35,40 грн. за буханку в 950 грамм, хотя еще в прошлом месяце стоимость позиции составляла 31,15 грн.Стоит отметить, что цена ржаного хлеба «Бородиновский» осталась без изменений — 26,40 грн. за 300 грамм. Новости Украины - 25 июня 2022 2429

Метки: {keywords}