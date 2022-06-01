Ситуация с выплатами пенсий во второй половине июня лучше не стала
Пенсионный фонд Украины рассказал, как проходит финансирование пенсий во второй половине июня. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, согласно данным Пенсионного фонда:
по состоянию на 22 июня на пенсионные выплаты направлено 45,9 миллиардов гривен;
в том числе 12,0 миллиардов гривен на выплату пенсий через АО «Укрпочта»;
33,9 миллиардов гривен через уполномоченные банки.
При этом уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
А вот АО «Укрпочта» по состоянию на 21 июня доставлено 69,91% профинансированной суммы за июнь.
В частности, в июне предоставлено 544,0 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 22 июня — 38,0 тысяч.
Новости Украины - 24 июня 2022 2336
Так, согласно данным Пенсионного фонда:
по состоянию на 22 июня на пенсионные выплаты направлено 45,9 миллиардов гривен;
в том числе 12,0 миллиардов гривен на выплату пенсий через АО «Укрпочта»;
33,9 миллиардов гривен через уполномоченные банки.
При этом уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
А вот АО «Укрпочта» по состоянию на 21 июня доставлено 69,91% профинансированной суммы за июнь.
В частности, в июне предоставлено 544,0 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 22 июня — 38,0 тысяч.
Новости Украины - 24 июня 2022 2336
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